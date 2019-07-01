Минимальная пенсия в Украине выросла на 67 грн. Фото: uk.etcetera.media

https://racurs.ua/n123804-minimalnaya-pensiya-v-ukraine-vyrosla-na-67-grn.html

Ракурс

Минимальная пенсия в Украине повышена с 1 июля, теперь ее размер будет составлять 1564 грн.

Loading...

Пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 67 грн, информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Замглавы правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко сообщила, что механизм повышения социального обеспечения граждан Украины, в том числе и повышения пенсионных выплат, предусмотрен многочисленными нормативными документами. Перерасчет пенсий коснется большой категории граждан, к которой относятся около 8,5 млн пенсионеров.

Отметим, что указанное решение о повышение пенсии стало первым в этом году. В декабре 2019 года запланирован следующий этап увеличения минимального размера выплат для пенсионеров. Минимальная пенсия должна вырасти еще на 74 грн, после чего будет составлять 1638 грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», 26 июня Кабинет министров также утвердил механизм повышения пенсий для людей с небольшими зарплатами. Согласно решению правительства, средний размер пенсии для женщин со страховым стажем 30 лет и мужчин со стажем 35 лет должен составлять не менее 2 тыс. грн.