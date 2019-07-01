Стрельба под Киевом произошла при съемке телевизионного шоу. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n123803-strelba-pod-kievom-proizoshla-pri-semke-televizionnogo-shou-foto.html

Ракурс

Стрельба под Киевом произошла во время съемок телешоу для телеканала СТБ. Житель Вышгорода внезапно открыл огонь возле многоквартирного жилого дома, в котором происходил съемочный процесс.

Loading...

Утихомиривать хулигана пришлось патрульной полиции, сообщает сегодня Telegram-канал «Киев Оперативный».

Согласно предварительной версии, одному из жителей дома, где велись съемки, не понравился реквизит съемочной группы в виде разбросанных иголок и свечей, а также непонятные «ритуалы» участников шоу. Молодой человек выбежал на улицу и несколько раз выстрелил в землю. К счастью, никто не пострадал.

На месте происшествия правоохранители изъяты вещественные доказательства — стартовый пистолет, патроны и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. По факту хулиганства открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Также сотрудники полиции устанавливают законность проведения съемок телепередачи специфического характера, поскольку жителей дома об этом не предупреждали.

Напомним, 16 июня драка со стрельбой произошла в Херсонской области. Вследствие вооруженного конфликта несколько человек получили ранения.