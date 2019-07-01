Стрілянина під Києвом сталася на зйомках телевізійного шоу. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n123803-strilyanyna-pid-kyievom-stalasya-na-zyomkah-televiziynogo-shou-foto.html

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Стрілянина під Києвом сталася під час зйомок телешоу для телеканалу СТБ. Житель Вишгорода раптово відкрив вогонь біля багатоквартирного житлового будинку, в якому тривав знімальний процес.

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Втихомирювати хулігана довелося патрульній поліції, повідомляє сьогодні Telegram-канал «Київ Оперативний».

Згідно з попередньою версією, одному з мешканців будинку, де велися зйомки, не сподобався реквізит знімальної групи у вигляді розкиданих голок і свічок, а також незрозумілі «ритуали» учасників шоу. Молодик вибіг на вулицю і кілька разів вистрілив у землю. На щастя, ніхто не постраждав.

На місці події правоохоронці вилучили речові докази — стартовий пістолет, набої та гільзи, які будуть відправлені на експертизу. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Також співробітники поліції встановлюють законність проведення зйомок телепередачі специфічного характеру, оскільки мешканців будинку про це не попереджали.

Нагадаємо, 16 червня бійка зі стріляниною сталася в Херсонській області. Внаслідок збройного конфлікту кілька осіб дістали поранення.