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Ракурс
Стрілянина в Херсонській області. Фото: Sputnik Казахстан

Бійка зі стріляниною сталася в селі на Херсонщині, є постраждалі

17 чер 2019, 15:53
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Бійка зі стріляниною сталася одному із сіл Олешківського району Херсонської області.

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Інцидент трапився 16 червня. Мешканка села зателефонувала до поліції та повідомила, що в населеному пункті сталася бійка зі стріляниною й кілька осіб дістали поранення. На місце події направили екіпаж групи швидкого реагування та слідчо-оперативну групу. Про це 17 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Поліцейські встановили, що заявниця разом із двома знайомими випивали спиртне. До компанії підійшли троє місцевих жителів й між ними виникла сварка. Словесний конфлікт переріс у бійку, й один із чоловіків зчинив стрілянину з пневматичного пістолета.

Внаслідок стрільби троє чоловіків постраждали, їх доправили в Новокаховську міську лікарню. У потерпілих виявили непроникаючі поранення тулубу, однак госпіталізація не знадобилася.

Правоохоронці передали пістолет на експертизу, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на початку червня у Вільногірську Дніпропетровської області восьмирічному хлопчику поцілили в голову з пістолета. Дитину поранив 15-річний брат із пристрою для відстрілу гумових куль.

Джерело: Ракурс


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