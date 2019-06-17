Стрілянина в Херсонській області. Фото: Sputnik Казахстан

https://racurs.ua/ua/n123263-biyka-zi-strilyanynou-stalasya-v-seli-na-hersonschyni-ie-postrajdali.html

Ракурс

Бійка зі стріляниною сталася одному із сіл Олешківського району Херсонської області.

Loading...

Інцидент трапився 16 червня. Мешканка села зателефонувала до поліції та повідомила, що в населеному пункті сталася бійка зі стріляниною й кілька осіб дістали поранення. На місце події направили екіпаж групи швидкого реагування та слідчо-оперативну групу. Про це 17 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Поліцейські встановили, що заявниця разом із двома знайомими випивали спиртне. До компанії підійшли троє місцевих жителів й між ними виникла сварка. Словесний конфлікт переріс у бійку, й один із чоловіків зчинив стрілянину з пневматичного пістолета.

Внаслідок стрільби троє чоловіків постраждали, їх доправили в Новокаховську міську лікарню. У потерпілих виявили непроникаючі поранення тулубу, однак госпіталізація не знадобилася.

Правоохоронці передали пістолет на експертизу, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на початку червня у Вільногірську Дніпропетровської області восьмирічному хлопчику поцілили в голову з пістолета. Дитину поранив 15-річний брат із пристрою для відстрілу гумових куль.