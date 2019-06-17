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Ракурс
Стрельба в Херсонской области. Фото: Sputnik Казахстан

Драка со стрельбой произошла в селе на Херсонщине, есть пострадавшие

17 июн 2019, 15:53
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Драка со стрельбой произошла в одном из сел Олешковского района Херсонской области.

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Инцидент произошел 16 июня. Жительница села позвонила в полицию и сообщила, что в населенном пункте произошла драка со стрельбой, а несколько человек получили ранения. На место происшествия направили экипаж группы быстрого реагирования и следственно-оперативную группу. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Полицейские установили, что заявительница вместе с двумя знакомыми выпивали спиртное. К компании подошли три местных жителя и между ними возникла ссора. Словесный конфликт перерос в драку, и один из мужчин открыл стрельбу из пневматического пистолета.

В результате стрельбы три человека пострадали, их доставили в Новокаховскую городскую больницу. У пострадавших обнаружили непроникающие ранения туловища, однако госпитализация не понадобилась.

Правоохранители передали пистолет на экспертизу, следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в начале июня в Вольногорске Днепропетровской области восьмилетнему мальчику попали в голову из пистолета. Ребенка ранил 15-летний брат из устройства для отстрела резиновых пуль.

Источник: Ракурс


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