В Днепропетровской области мальчику выстрелили в голову, ребенок госпитализирован. Фото: UA.news

https://racurs.ua/n122784-v-dnepropetrovskoy-oblasti-malchiku-vystrelili-v-golovu-rebenok-gospitalizirovan.html

Ракурс

В Вольногорске Днепропетровской области восьмилетнему мальчику попали в голову из пистолета. Ребенка ранил 15-летний брат из пистолета для стрельбы резиновыми пулями.

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После трагического инцидента, который произошел ночью, подросток убежал из дома. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Об этом сообщил первый заместитель главы главного управления Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Правохранитель отмечает, что подросток ранил младшего брата во время детских шалостей, и подчеркнул, что взрослые должны уделять детям больше внимания.

Полиция открыла уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Также было открыто производство в отношении отца раненого мальчика в связи с незаконным хранением незарегистрированного оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По словам Аброськина, за последние сутки из-за родительской халатности погибли двое детей в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях погиб пятилетний мальчик, которого ранили из огнестрельного оружия в Переяславе-Хмельницком Киевской области.