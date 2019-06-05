Дональд Трамп. Фото: Известия

https://racurs.ua/n122783-tramp-zayavil-o-vozmojnosti-ispolzovaniya-voennoy-sily-protiv-irana.html

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности начала военной операции против Ирана.

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По словам американского президента, всегда есть возможность начать войну против Ирана. При этом он подчеркнул, что надеется на мирные переговоры с Тегераном. Об этом сообщает Reuters.

Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность. Да, конечно, я предпочел бы провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Недавно он заявлял, что не хочет ссориться с Соединенными Штатами, — отметил Трамп.

Как известно, напряженность в отношениях США и Ирана началась после выхода Соединенных Штатов из ядерного соглашения и еще больше обострилась после диверсионной атаки на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах. Американская разведка тогда заявила, что Тегеран причастен к этой атаке.

Напомним, в мае Иран вышел из ядерной сделки 2015 года, из которой ранее вышли Соединенные Штаты Америки. Власти страны сразу сообщили об этом представителям стран-подписантов — Великобритании, Китая, Германии, России и Франции. Выход Ирана из «Всеобъемлющего плана действий» может возобновить приостановленное производство обогащенного урана и тяжелой воды.