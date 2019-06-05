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Штормовое предупреждение объявлено в Украине 5 июня. Фото: Радіо Свобода

Штормовое предупреждение объявлено в Украине 5 июня (КАРТА)

5 июн 2019, 11:03
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Штормовое предупреждение объявлено в Украине сегодня, 5 июня. По всей стране, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской областей и города Киева, синоптики прогнозируют грозовые дожди, град и сильный ветер.

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В Киеве 5 июня штормовое предупреждение не объявляли, хотя в Киевской области возможен дождь, гроза и град. Об этом сегодня сообщает Укргидрометцентр.

Штормовое предупреждение объявлено в Украине 5 июня. Карта: Гидрометцентр

Днем в большинстве областей — грозы, в отдельных районах (кроме северных и восточных регионов) — град и шквалы 15−20 м/с, в южных и центральных областях — местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый), — говорится в предупреждении.

Температура воздуха при этом будет колебаться от 23 градусов тепла на западе до 30 — на востоке страны.

Напомним, в Тернопольской области мощный ливень смывал заборы и сады, люди в панике спасали домашних животных. Из-за обильных дождей на протяжении последних двух суток были подтоплены десятки домов и сельскохозяйственных угодий.

Источник: Ракурс


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