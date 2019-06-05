Штормове попередження оголошено в Україні 5 червня. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122781-shtormove-poperedjennya-ogolosheno-v-ukrayini-5-chervnya-karta.html

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Штормове попередження оголошено в Україні сьогодні, 5 червня. По всій країні, крім Харківської, Донецької, Луганської областей та міста Києва, синоптики прогнозують грозові дощі, град і сильний вітер.

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У Києві 5 червня штормове попередження не оголошували, хоча в Київській області можливий дощ, гроза та град. Про це сьогодні повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у більшості областей — грози, в окремих районах (крім північних і східних регіонів) — град та шквали 15−20 м/с, у південних і центральних областях — місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий), — йдеться в попередженні.

Температура повітря при цьому коливатиметься від 23 градусів тепла на заході до 30 — на сході країни.

Нагадаємо, у Тернопільській області потужна злива змивала паркани і сади, люди у паніці рятували домашніх тварин. Через рясні дощі протягом останніх двох діб було підтоплено десятки будинків і сільськогосподарських угідь.