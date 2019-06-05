У Мінську відбудеться перше засідання ТКГ з Кучмою, Лутковською та Бондарем. Фото: Голос Севастополя

https://racurs.ua/ua/n122782-u-minsku-vidbudetsya-pershe-zasidannya-tkg-z-kuchmou-lutkovskou-ta-bondarem.html

Ракурс

У Мінську відбудеться перше після виборів засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яка займається урегулюванням ситуації на Донбасі.

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Від України на зустріч поїдуть екс-президент України Леонід Кучма, екс-омбудсмен Валерія Лутковська та заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар, який буде представляти на засіданні Генштаб ЗСУ замість начальника штабу генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Зазначимо, що Хомчак продовжить давати консультації у ТКГ. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Участь Хомчака у засіданні ТКГ анонсував президент України Володимир Зеленський напередодні у Брюсселі. Пізніше в АП заявили, що наразі участь Хомчака не на часі.

У Мінську сьогодні відбудеться засідання ТКГ, під час якого планують знову порушити питання про обмін полоненими та припинення вогню. Зазначимо, що режим припинення вогню регулярно порушується окупантами, хоча про це йшлося у Мінських домовленостях.

Участь другого президента України Леоніда Кучми поновили 3 червня. Зеленський заявив про своє рішення на брифінгу.

Конфлікт на Донбасі почався у 2014 році за активної військової підтримки Росії. Хоча світова спільнота звинувачує Росію в агресії, вона продовжує все заперечувати.

За інформацією ООН, кількість загиблих на Донбасі становить близько 13 тис. осіб і ще близько 30 тис. отримали поранення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський звернувся до Росії через загибель трьох українських військовослужбовців на позиціях ООС.