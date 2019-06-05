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В Минске состоится первое заседание ТКГ с Кучмой, Лутковской и Бондарем. Фото: Голос Севастополя

В Минске состоится первое заседание ТКГ с Кучмой, Лутковской и Бондарем

5 июн 2019, 10:59
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В Минске состоится первое после выборов заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая занимается урегулированием ситуации в Донбассе.

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От Украины на встречу поедут экс-президент Украины Леонид Кучма, экс-омбудсмен Валерия Лутковская и заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондар, который будет представлять на заседании Генштаб ВСУ вместо начальника штаба генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Отметим, что Хомчак продолжит давать консультации в ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Участие Хомчака в заседании ТКГ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский накануне в Брюсселе. Позже в АП заявили, что пока участие Хомчака не своевременно.

В Минске сегодня состоится заседание ТКГ, во время которого планируют снова поставить вопрос об обмене пленными и прекращении огня. Отметим, что режим прекращения огня регулярно нарушается оккупантами, хотя об этом говорилось в Минских договоренностях.

Участие второго президента Украины Леонида Кучмы возобновили 3 июня. Зеленский заявил о своем решении на брифинге.

Конфликт на Донбассе начался в 2014 году при активной военной поддержке России. Хотя мировое сообщество обвиняет Россию в агрессии, она продолжает все отрицать.

По информации ООН, количество погибших на Донбассе составляет около 13 тыс. человек и еще около 30 тыс. получили ранения.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский обратился к России из-за гибели трех украинских военнослужащих на позициях ООС.

Источник: Ракурс


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