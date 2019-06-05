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Дональд Трамп. Фото: Известия

Трамп заявив про можливість використання військової сили проти Ірану

5 чер 2019, 11:18
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості початку військової операції проти Ірану.

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За словами американського президента, завжди є можливість почати війну проти Ірану. При цьому він наголосив, що надіється на мирні переговори з Тегераном. Про це повідомляє Reuters.

Завжди є така ймовірність. Чи хочу я цього? Ні. Але завжди є така можливість. Так, звичайно, я волів би провести переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані. Нещодавно він заявляв, що не хоче сваритися з Сполученими Штатами, — зазначив Трамп.

Як відомо, напруженість у відносинах США та Іраном почалася після виходу Сполучених Штатів з ядерної угоди й ще більше загострилася після диверсійної атаки на танкери в Об'єднаних Арабських Еміратах. Американська розвідка тоді заявила, що Тегеран причетний до цієї атаки.

Нагадаємо, у травні Іран вийшов з ядерної угоди 2015 року, з якої раніше вийшли Сполучені Штати Америки. Влада країни відразу повідомила про це представникам країн-підписантів — Великої Британії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції. Вихід Ірану із «Всеосяжного плану дій» може відновити призупинене виробництво збагаченого урану та важкої води.


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