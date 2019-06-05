На Дніпропетровщині хлопчику вистрілили у голову, дитину госпіталізовано. Фото: UA.news

https://racurs.ua/ua/n122784-na-dnipropetrovschyni-hlopchyku-vystrilyly-u-golovu-dytynu-gospitalizovano.html

Ракурс

У Вільногірську Дніпропетровської області восьмирічному хлопчику поцілили в голову з пістолету. Дитину поранив 15-річний брат із пістолету для пострілів гумовими кулями.

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Після трагічного інциденту, який стався вночі, підліток втік із дому. Хлопчика госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги. Про це повідомив перший заступник голови головного управління Нацполіції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Правоохоронець зазначає, що підліток поранив молодшого брата під час дитячих пустощів, та наголосив, що дорослі мають приділяти дітям більше уваги.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Також було відкрите провадження стосовно батька пораненого хлопчика у зв’язку з незаконним зберіганням незареєстрованної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України).

За словами Аброськіна, за останню добу через батьківську недбалість загинули двоє дітей в Івано-Франківській та Львівській областях.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями загинув п’ятирічний хлопчик, якого поранили з вогнепальної зброї у Переяславі-Хмельницькому на Київщині.