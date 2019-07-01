Повернення Росії до ПАРЄ: комітет Ради із закордонних справ ухвалив рішення щодо української делегації

Минулого тижня Рада Європи відновила повноваження російської делегації, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n123802-povernennya-rosiyi-do-parie-komitet-rady-iz-zakordonnyh-sprav-uhvalyv-rishennya-schodo.html

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Комітет Верховної ради із закордонних справ одноголосно рекомендує парламенту призупинити роботу делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до рішення Венеційської комісії щодо повноважень учасників російської делегації, обраних за участю мешканців окупованого Криму.

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Крім того, роботу відновити рекомендується лише після виконання Росією головних пунктів Резолюцій ПАРЄ - безумовного звільнення полонених моряків та політв’язнів і забезпечення прав кримських татар на території окупованого півострова. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Володимир Ар'єв.

Також голові Верховної Ради рекомендується відкликати запрошення ПАРЄ щодо участі в спостереженні за проведенням виборів в Україні, відмовитися від участі від конференції голів парламентів в рамках ПАРЄ, яка відбудеться у вересні, та провести відповідні консультації з головами парламентів інших членів цієї організації, котрі дотримуються спільної з Україною позиції.

Міністерству закордонних справ рекомендується до проведення консультацій з новообраним генеральним секретарем РЄ не приймати кандидатуру нового голови офісу цієї міжнародної організації в нашій державі.

Також комітет рекомендує направити звернення до країн-членів РЄ не приймати повноваження тих російських делегатів, які перебувають під санкціями Євросоюзу, а також звернення щодо подальшого дотримання цінностей Ради Європи.

За Україну ніхто не буде боротися, якщо вона не боротиметься сама. Це небезпека, яку важко недооцінити, — наголошує Ар'єв.

Минулого тижня більшість делегатів ПАРЄ проголосували за повернення російської делегації без виконання Москвою жодних міжнародних вимог.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Богдан в нещодавньому інтерв’ю одному з українських видань заявив, що повернення Росії до ПАРЄ стало реакцією на «поведінку Петра Порошенка».