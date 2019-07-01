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Богдан про повернення Росії у ПАРЄ: Це реакція світу на поведінку Порошенка. Фото: ТСН

Богдан про повернення Росії у ПАРЄ: Це реакція світу на поведінку Порошенка

1 лип 2019, 11:50
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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), повернувши до свого складу російську делегацію, таким чином відреагувала на «поведінку Петра Порошенка».

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Таку думку висловив керівник Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, рішення ПАРЄ про повернення Росії без виконання нею жодних міжнародних вимог було ухвалено «давним-давно», ще до приходу до влади в Україні команди Володимира Зеленського.

Він (Порошенко — ред.) всіляко намагався його відтермінувати, він не боровся з рішенням, він боровся з датою його винесення, — стверджує Богдан.

Питання про те, чому в Зеленського зволікали з реакцією на рішення ПАРЄ, адже Росію повернули туди близько 1.00 ночі, а перша заява від команди президента з’явилася лише об 11.00 ранку, залишилося без відповіді. Богдан лише заявив, що «ми одразу відреагували».

Водночас чиновник зазначив, що не чув про підготовку рішення щодо зняття санкцій із Росії. Як відомо, можливість такого сценарію розвитку подій почала обговорюватися в мережі після повернення РФ у ПАРЄ.

Нагадаємо, 26 червня українська делегація призупинила роботу на нинішній сесії ПАРЄ після рішення про повернення туди російської делегації без виконання Москвою жодних міжнародних вимог. Україну підтримали ще кілька делегацій.

При цьому глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що вважає недоцільним вихід української делегації зі складу ПАРЄ.


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