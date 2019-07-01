Богдан о возвращении России в ПАСЕ: Это реакция мира на поведение Порошенко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n123796-bogdan-o-vozvraschenii-rossii-v-pase-eto-reakciya-mira-na-povedenie-poroshenko.html

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), вернув в свой состав российскую делегацию, таким образом отреагировала на «поведение Петра Порошенко».

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Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина».

По его словам, решение ПАСЕ о возвращении России без выполнения ею каких-либо международных требований было принято «давным-давно», еще до прихода к власти в Украине команды Владимира Зеленского.

Он (Порошенко — ред.) всячески пытался его отсрочить, он не боролся с решением, он боролся с датой его вынесения, — утверждает Богдан.

Вопрос о том, почему у Зеленского медлили с реакцией на решение ПАСЕ, ведь Россию вернули туда около 1.00 ночи, а первое заявление от команды президента появилось лишь в 11.00 утра, остался без ответа. Богдан лишь заявил, что «мы сразу отреагировали».

В то же время чиновник отметил, что не слышал о подготовке решения относительно снятия санкций с России. Как известно, возможность такого сценария развития событий начала обсуждаться в сети после возвращения РФ в ПАСЕ.

Напомним, 26 июня украинская делегация приостановила работу на нынешней сессии ПАСЕ после решения о возвращении туда российской делегации без выполнения Москвой каких-либо международных требований. Украину поддержали еще несколько делегаций.

При этом председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что считает нецелесообразным выход украинской делегации из состава ПАСЕ.