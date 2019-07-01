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На прошлой неделе Совет Европы возобновил полномочия российской делегации, фото: «Википедия»

Возвращение России в ПАСЕ: комитет Рады по иностранным делам принял решение относительно украинской делегации

1 июл 2019, 13:44
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Комитет Верховной Рады по иностранным делам единогласно рекомендует парламенту приостановить работу делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до решения Венецианской комиссии относительно полномочий участников российской делегации, избранных с участием жителей оккупированного Крыма.

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Кроме того, работу восстановить рекомендуется только после выполнения Россией главных пунктов резолюций ПАСЕ — безусловного освобождения пленных моряков и политзаключенных и обеспечения прав крымских татар на территории оккупированного полуострова. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат Владимир Арьев.

Также главе Верховной Рады рекомендуется отозвать приглашение ПАСЕ относительно участия в наблюдении за проведением выборов в Украине, отказаться от участия от конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ, которая состоится в сентябре, и провести соответствующие консультации с председателями парламентов других членов этой организации, придерживаются общей с Украиной позиции.

Министерству иностранных дел рекомендуется до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем СЕ не ринимать кандидатуру нового главы офиса этой международной организации в нашем государстве.

Также комитет рекомендует направить обращение к странам-членам СЕ не принимать полномочия российских делегатов, находящихся под санкциями Евросоюза, а также обращение относительно дальнейшего соблюдения ценностей Совета Европы.

За Украину никто не будет бороться, если она не будет бороться сама. Это опасность, которую трудно недооценить, — отмечает Арьев.

На прошлой неделе большинство делегатов ПАСЕ проголосовали за возвращение российской делегации без выполнения Москвой каких-либо международных требований.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в недавнем интервью одному из украинских изданий заявил, что возвращение России в ПАСЕ стало реакцией на «поведение Петра Порошенко».

Источник: Ракурс


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Возвращение России в ПАСЕ: комитет Рады по иностранным делам принял решение относительно украинской делегации

Комитет Рады по иностранным делам рекомендует приостановить работу делегации Украины в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий участников российской делегации, избранных с участием жителей оккупированного Крыма

Новости Украины
13:44
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