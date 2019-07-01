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Проспект Бандеры в Киеве: у Зеленского предлагают очередной референдум. Фото: Новинарня

Проспект Бандеры в Киеве: у Зеленского предлагают очередной референдум

1 июл 2019, 13:16
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Проспект Степана Бандеры, пролегающий по территории Оболонского и Подольского районов Киева, получил нынешнее название в рамках процесса декоммунизации около трех лет назад. До того времени он назывался Московским. Однако 25 июня этого года Окружной админсуд столицы отменил решение Киевского городского совета о переименовании объекта.

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В команде президента Владимира Зеленского отвергают причастность к принятию судом такого решения. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина».

Он заявил, что команда Зеленского не вмешивается в судебную систему, потому что по Конституции Украины не имеет такого права.

Богдан также высказался за то, чтобы вопрос возврата или невозврата предыдущего названия проспекту Бандеры в Киеве решали украинцы на референдуме.

Хотят Бандеры — пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный, — отметил чиновник.

Напомним, что 25 июня суд в Киеве отменил решение городских властей о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Киевгоргосадминистрация готовит апелляцию на это решение. Также на сессию Киевсовета повторно вынесут вопрос о декоммунизации названий Московского проспекта и проспекта Ватутина.


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