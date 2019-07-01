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Проспект Бандери у Києві: у Зеленського пропонують черговий референдум. Фото: Новинарня

Проспект Бандери у Києві: у Зеленського пропонують черговий референдум

1 лип 2019, 13:16
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Проспект Степана Бандери, що пролягає територією Оболонського та Подільського районів Києва, дістав нинішню назву в рамках процесу декомунізації близько трьох років тому. До того часу він називався Московським. Однак 25 червня цього року Окружний адмінсуд столиці скасував рішення Київської міської ради про перейменування об'єкта.

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У команді президента Володимира Зеленського відкидають причетність до ухвалення судом такого рішення. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він заявив, що команда Зеленського не втручається в судову систему, бо за Конституцією України не має такого права.

Богдан також висловився за те, щоби питання повернення чи неповернення попередньої назви проспекту Бандери у Києві вирішували українці на референдумі.

Хочуть Бандери — нехай буде Бандери. Це може бути соцопитування, консультативне, — зауважив чиновник.

Нагадаємо, що 25 червня суд у Києві скасував рішення міської влади щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича. Київміськдержадміністрація готує апеляцію на це рішення. Також на сесію Київради повторно винесуть питання про декомунізацію назв Московського проспекту та проспекту Ватутіна.


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