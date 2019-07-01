Богдан выступает за русский язык в качестве регионального для Донецка и Луганска. Фото: ВВС Україна

https://racurs.ua/n123800-bogdan-vystupaet-za-russkiy-yazyk-v-kachestve-regionalnogo-dlya-donecka-i-luganska.html

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Андрей Богдан, глава Офиса президента, предпочел бы разрешить жителям Донецкой и Луганской областей официальное использование русского языка, что сейчас противоречит закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, но при условии, что после этого они вернутся под руководство Украины.

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Богдан считает целесообразным проведение референдума по вопросу официального русского в Донецке и Луганске в случае достижения мира. Если большинство участников референдума согласится, тогда на указанных территориях будет возможным официальное использование русского языка в качестве регионального. Об этом глава Офиса президента заявил в интервью «РБК-Украина».

Такую свою позицию Богдан объяснил нежеланием гибели в войне на Донбассе еще 15 тыс. украинских граждан. Также он предлагает учесть то, кто и на каком языке разговаривает в окопах на фронте, а потом принимать решение.

При этом об идее сделать русский вторым государственным языком в Украине Богдан высказался отрицательно и объяснил это тем, что второй государственный язык не решит проблему, а лишь усугубит конфликт.

Я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее нужно решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, — отметил член команды президента.

На вопрос о том, как действовать, если вдруг Харьков и Одесса тоже захотят предоставить русскому языку статус регионального, глава Офиса президента прямого ответа не дал.

Тогда давайте заставим всех говорить на украинском? Тогда остановимся на том, что Украина — это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы, — заявил Богдан.

Напомним, что Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла 25 апреля. К тому времени в Украине отсутствовала четкая законодательная база по этому вопросу.