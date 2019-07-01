Богдан виступає за російську мову як регіональну для Донецька і Луганська. Фото: ВВС Україна

https://racurs.ua/ua/n123800-bogdan-vystupaie-za-rosiysku-movu-yak-regionalnu-dlya-donecka-i-luganska.html

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Андрій Богдан, глава Офісу президента, волів би дозволити жителям Донецької та Луганської областей офіційне використання російської мови, що наразі суперечить закону про забезпечення функціонування української мови як державної, але за умови, що після цього вони повернуться під керівництво України.

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Богдан вважає за доцільне провести референдуму з питання офіційної російської у Донецьку та Луганську в разі досягнення миру. Якщо більшість учасників референдуму погодиться, тоді на вказаних територіях буде можливим офіційне використання російської мови як регіональної. Про це глава Офісу президента заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Таку свою позицію Богдан пояснив небажанням загибелі у війні на Донбасі ще 15 тис. українських громадян. Також він пропонує врахувати те, хто і якою мовою розмовляє в окопах на фронті, а тоді ухвалювати рішення.

При цьому щодо ідеї зробити російську другою державною мовою в Україні Богдан висловився негативно і пояснив це тим, що друга державна мова не вирішить проблеми, а лише поглибить конфлікт.

Я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, — зазначив член команди президента.

На запитання про те, як діяти, якщо раптом Харків і Одеса також виявлять бажання надати російській мові статусу регіональної, глава Офісу президент прямої відповіді не дав.

Тоді давайте змусимо всіх розмовляти українською? Тоді зупинимося на тому, що Україна — це у нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Ми повинні шукати компроміси, — заявив Богдан.

Нагадаємо, що Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня. До того часу в Україні була відсутня чітка законодавча база з цього питання.