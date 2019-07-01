Мінімальна пенсія в Україні зросла на 67 грн. Фото: uk.etcetera.media

https://racurs.ua/ua/n123804-minimalna-pensiya-v-ukrayini-zrosla-na-67-grn.html

Ракурс

Мінімальна пенсія в Україні підвищена з 1 липня, тепер її розмір становитиме 1564 грн.

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Пенсіонери отримають надбавку до пенсії у розмірі 67 грн, інформує прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Заступник голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко повідомила, що механізм підвищення соціального забезпечення громадян України, у тому числі й підвищення пенсійних виплат, передбачено численними нормативними документами. Перерахунок пенсій торкнеться великої категорії громадян, до якої входять близько 8,5 млн пенсіонерів.

Зазначимо, що вказане рішення про підвищення пенсій стало першим цьогоріч. У грудні 2019 року заплановано наступний етап збільшення мінімального розміру виплат для пенсіонерів. Мінімальна пенсія має зрости ще на 74 грн, після чого становитиме 1638 грн.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 26 червня Кабінет міністрів також затвердив механізм підвищення пенсій для людей із невеликими зарплатами. Згідно з рішенням уряду, середній розмір пенсії для жінок зі страховим стажем 30 років і чоловіків зі стажем 35 років має становити щонайменше 2 тис. грн.