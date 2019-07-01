Виталий Комарницкий, фото: «Корреспондент»

https://racurs.ua/n123809-glava-luganskoy-voenno-grajdanskoy-administracii-yavlyaetsya-osnovatelem-religioznoy-organizacii.html

Ракурс

Глава Луганской военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий является основателем религиозной организации «Приход в честь святителя и исповедника Луки Крымского города Луганска» (ЕГРПОУ 37057576), которая действует на оккупированных территориях Луганской области.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил волонтер Роман Синицын.

По словам Синицына, в своей декларации за 2017 год Комарницкий указал недостоверные сведения — по неизвестной причине скрыл, что является учредителем вышеупомянутой религиозной организации.

Эта религиозная организация является парафией Украинской православной церкви Московского патриархата, она действует на территории Луганской области, а свои службы преимущественно проводит на территории Луганского медицинского университета, расположенного в оккупированном Луганске.

Скоро закончат строить и новый храм, — рассказал Синицын.

По словам активиста, эту информацию он получил от местного священника, с которым связался, просто позвонив по телефону, указанному в реестре.

Кроме того, среди других учредителей этой религиозной организации Синицын обнаружил сепаратистов.

Так, двое из соучредителей этого прихода — Ковшарова Любовь Петровна и Ковшаров Олег Васильевич из поселка Хрящеватое — в 2014 году попали в видеосюжет, снятый пророссийским британским журналистом Грэмом Филлипсом. На этом видео можно увидеть, как Олег Ковшаров заявляет, что «люди в Украине здесь жить уже не будут», а Любовь Ковшарова уверяет, что они «хотят только Новороссию».

Еще один соучредитель этой религиозной организации — Бербец Эдуард Николаевич, согласно сообщениям СМИ сепаратистов, является чиновником так называемой ЛНР, отмечает Синицын.

Так, в начале этого года появился сюжет телевидения сепаратистов, на котором Бербеца называют «и. о. главы государственного таможенного комитета ЛНР».

Напомним, назначить Комарницкого главой Луганской ОГА президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству на прошлой неделе. На заседании Кабмина 26 июня предложенные кандидатуры были поддержаны.