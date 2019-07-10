Премьерское кресло украинцы готовы отдать Тимошенко, Бойко и Гройсману. Фото: vchaspik.ua

https://racurs.ua/n124124-premerskoe-kreslo-ukraincy-gotovy-otdat-timoshenko-boyko-i-groysmanu-ocherednoy-opros.html

Ракурс

Премьер-министром Украины после внеочередных парламентских выборов, намеченных на 21 июля, украинцы больше всего хотят видеть лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана и лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

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Остальные претенденты получили менее 5% поддержки среди опрошенных граждан. Такие итоги соцопроса обнародовал Киевский международный институт социологии.

Так, Бойко получил 12,8% поддержки респондентов, Тимошенко — 12,3%, Гройсман — 9,6%, Смешко — 7,7%.

Далее разместились лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук — 4%, глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко — 3,5%, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко — 2,7%, представитель «Самопомощи», мэр Львова Андрей Садовый — 2%, член команды президента Владимира Зеленского, глава СНБО Украины Александр Данилюк — 1,6%, член команды Тимошенко, бизнесмен Сергей Тарута — 0,8%, бывший премьер-министр, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк — 0,8% и глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев — 0,1%.

Свыше 4% респондентов указали других кандидатов, 3,5% — отказались отвечать, а еще 37,6% — затруднились назвать своего кандидата на пост премьера.

Исследование проводилось с 25 июня по 7 июля, были опрошены 2004 респондента по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет до 3,3%.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля 2019 года. За кресла в парламенте будут бороться около 20 партий. Согласно соцопросам, лидирует в предвыборной гонке президентская политсила «Слуга народа». Также высокие шансы попасть в новую Раду есть у партий «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».