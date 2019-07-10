В Одессе нашли повешенным экс-главу РГА, стрелявшего в нардепа. Фото: detector.media

https://racurs.ua/n124123-v-odesse-nashli-poveshennym-eks-glavu-rga-strelyavshego-v-nardepa-smi.html

Ракурс

Экс-глава РГА Владимир Зинченко, который 7 мая стрелял в народного депутата Александра Урбанского, обнаружен повешенным.

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Тело 62-летнего мужчины, жителя Овидиопольского района Одесской области, во вторник, 9 июля, было найдено во дворе его собственного дома. На месте происшествия была также обнаружена предсмертная записка, содержание которой пока неизвестно. О случившемся информирует пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Погибшим является бывший глава Белгород-Днестровской райгосадминистрации Одесской области Владимир Зинченко, сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти — убийство или самоубийство. По предварительным данным Нацполиции, во время осмотра следов нарушений обстановки в доме, а также признаков насилия на теле не обнаружено.

В данный момент ведется следствие и устанавливаются возможные причины инцидента. Предварительно сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (об умышленном убийстве) с пометкой «самоубийство».

Напомним, что покойный фигурировал в уголовном производстве, открытом по факту совершения хулиганских действий с использованием оружия. Зинченко подозревался в нанесении огнестрельного ранения в ногу народному депутату из фракции «Блока Петра Порошенко» Александру Урбанскому, который также является братом председателя Одесского облсовета.

Как ранее сообщал «Ракурс», для стрелка следователь ходатайствовал о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. В рамках расследования в месте жительства Зинченко были найдены несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.