Сотни российских военных находятся в Венесуэле – США. Фото: Главред

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В США заявили о сотнях российских военнослужащих, которые продолжают находиться в Венесуэле, хотя официальные лица РФ заявляли об их выводе из страны. Российские военные продолжают оказывать военную поддержку режима президента Николаса Мадуро.

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Сотни российских военных находясь в Венесуэле занимаются поддержкой работы российской военной техники. Об этом сообщил в Сенате глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, передает издание Deutsche Welle.

По словам Фоллера, в конце июня российское посольство в Венесуэле заявило, что все российские техники вылетели из Каракаса в Москву на борту самолета «Ил-62». В заявлении члены посольства подчеркнули, что военные находились в Венесуэле согласно контрактам между странами.

Своим сообщением посольство отметало версию военного присутствия и объясняло поездку рабочими контрактами. За последние несколько лет Москва и Каракас заключили контракты на 11 млрд долл. Все они касаются военно-технической сферы.

Также Венесуэла закупила у России мобильные системы ПВО средней и большой дальности, 100 тысяч автоматов Калашникова АК-103, истребители, вертолеты и танки.

Как ранее сообщалось, в мае США расширили пакет санкций против Венесуэлы из-за военной поддержки Кубы.