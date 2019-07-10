Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сотни российских военных находятся в Венесуэле – США. Фото: Главред

Сотни российских военных находятся в Венесуэле — США

10 июл 2019, 11:44
999

В США заявили о сотнях российских военнослужащих, которые продолжают находиться в Венесуэле, хотя официальные лица РФ заявляли об их выводе из страны. Российские военные продолжают оказывать военную поддержку режима президента Николаса Мадуро.

Loading...

Сотни российских военных находясь в Венесуэле занимаются поддержкой работы российской военной техники. Об этом сообщил в Сенате глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, передает издание Deutsche Welle.

По словам Фоллера, в конце июня российское посольство в Венесуэле заявило, что все российские техники вылетели из Каракаса в Москву на борту самолета «Ил-62». В заявлении члены посольства подчеркнули, что военные находились в Венесуэле согласно контрактам между странами.

Своим сообщением посольство отметало версию военного присутствия и объясняло поездку рабочими контрактами. За последние несколько лет Москва и Каракас заключили контракты на 11 млрд долл. Все они касаются военно-технической сферы.

Также Венесуэла закупила у России мобильные системы ПВО средней и большой дальности, 100 тысяч автоматов Калашникова АК-103, истребители, вертолеты и танки.

Как ранее сообщалось, в мае США расширили пакет санкций против Венесуэлы из-за военной поддержки Кубы.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...