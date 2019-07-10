Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Сотні російських військових перебувають у Венесуелі – США

Сотні російських військових перебувають у Венесуелі — США

10 лип 2019, 11:44
999

У США заявили про сотні російських військовослужбовців, які продовжують перебувати у Венесуелі, хоча офіційні особи РФ заявляли про їхнє виведення з країни. Російські військові продовжують надавати військову підтримку режиму президента Ніколаса Мадуро.

Loading...

Сотні російських військових перебуваючи у Венесуелі займаються підтримкою роботи російської військової техніки. Про це повідомив в Сенаті глава Південного командування збройних сил США адмірал Крейг Фоллер, передає видання Deutsche Welle.

За словами Фоллера, наприкінці червня російське посольство у Венесуелі заявило, що всі російські техніки вилетіли з Каракаса в Москву на борту літака «Іл-62». У заяві члени посольства наголосили, що військові перебували у Венесуелі згідно з контрактами між країнами.

Своїм повідомленням посольство відкидало версію військової присутності і пояснювало поїздку робочими контрактами. За останні кілька років Москва і Каракас уклали контракти на 11 млрд дол. Всі вони стосуються військово-технічної сфери.

Також Венесуела закупила у Росії мобільні системи ППО середньої і великої дальності, 100 тисяч автоматів Калашникова АК-103, винищувачі, вертольоти і танки.

Як раніше повідомлялося, в травні США розширили пакет санкцій проти Венесуели через військову підтримку Куби.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Справа Труханова: САП оскаржить виправдувальний вирок меру Одеси

САП планує оскаржити виправдувальний вирок меру Одеси Геннадію Труханову у справі про можливе незаконне збагачення. Апеляцію буде подано після ознайомленням з повним текстом вироку

Новини України
21:17   9 лип
Новини партнерів
Загрузка...