Сотні російських військових перебувають у Венесуелі – США

https://racurs.ua/ua/n124122-sotni-rosiyskyh-viyskovyh-perebuvaut-v-venesueli-ssha.html

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У США заявили про сотні російських військовослужбовців, які продовжують перебувати у Венесуелі, хоча офіційні особи РФ заявляли про їхнє виведення з країни. Російські військові продовжують надавати військову підтримку режиму президента Ніколаса Мадуро.

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Сотні російських військових перебуваючи у Венесуелі займаються підтримкою роботи російської військової техніки. Про це повідомив в Сенаті глава Південного командування збройних сил США адмірал Крейг Фоллер, передає видання Deutsche Welle.

За словами Фоллера, наприкінці червня російське посольство у Венесуелі заявило, що всі російські техніки вилетіли з Каракаса в Москву на борту літака «Іл-62». У заяві члени посольства наголосили, що військові перебували у Венесуелі згідно з контрактами між країнами.

Своїм повідомленням посольство відкидало версію військової присутності і пояснювало поїздку робочими контрактами. За останні кілька років Москва і Каракас уклали контракти на 11 млрд дол. Всі вони стосуються військово-технічної сфери.

Також Венесуела закупила у Росії мобільні системи ППО середньої і великої дальності, 100 тисяч автоматів Калашникова АК-103, винищувачі, вертольоти і танки.

Як раніше повідомлялося, в травні США розширили пакет санкцій проти Венесуели через військову підтримку Куби.