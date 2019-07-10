Суд відхилив позов Кузьміна до Парубія. Фото: "Антикор"

https://racurs.ua/ua/n124121-sud-vidhylyv-pozov-kuzmina-do-parubiya.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва розглянув справу за позовом до кандидата у народні депутати Андрія Парубія, поданим Ренатом Кузьміним, який за часів президентства Віктора Януковича був заступником генерального прокурора.

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Кузьмін позивався до Парубія щодо протиправності його дій під час пленарного засідання Верховної Ради. Йдеться про випадок, коли Парубій звернувся до Генпрокуратури, СБУ та Держприкордонної служби з вимогою надати відомості щодо проживання Кузьміна впродовж останніх п’яти років на території України та перетину ним кордону. Про це повідомила прес-служба суду.

Суд впродовж двох днів розглядав позов Кузьміна і відхилив його. Своє рішення в суді мотивували тим, Парубій тоді діяв не як кандидат у народні депутати, а як голова Верховної Ради. Також в суді зазначили, що це не є формою політичної агітації.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Центральна виборча комісія України скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Рената Кузьміна.

Позачергові вибори до Верховної Ради заплановано на неділю, 21 липня 2019 року. За крісла в парламенті боротимуться близько 20 партій. Лідером передвиборчих перегонів, відповідно до соцопитувань, є президентська партія «Слуга народу». Також високі шанси потрапити у нову Раду є в партій «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа — За життя» та «Голос».