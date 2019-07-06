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Вибори у Раду: ЦВК забанила ще одного поплічника Януковича, фото — Цензор

ЦВК забанила ще одного поплічника Януковича

6 лип 2019, 08:58
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Центральна виборча комісія України скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Рената Кузьміна.

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Це сталося на засіданні ЦВК, яке увечері 5 липня відбулося в Києві. Центрвиборчком у такий спосіб відреагував на лист Служби безпеки України, який 4 липня надійшов до комісії.

У ньому відзначається, що СБУ за дорученням слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури від 18 листопада 2016 року здійснює розшук підозрюваного Кузьміна.

Його перебування в Україні не встановлено, а у рамках кримінального провадження розшук Кузьміна здійснюється Національною поліцією з 20 червня 2014 року, — повідомлялося в довідці СБУ.

Силовики відзначили, що Кузьмін з 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав.

Раніше ЦВК зареєструвала колишнього першого заступника Генпрокурора і заступника секретаря РНБО у списку «Опозиційної платформи — За життя» під № 35, оскільки представник цієї партії подав матеріали, які підтверджували проживання Кузьміна в Україні впродовж останніх п’яти років.

ЦВК, враховуючи нові обставини, скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Кузьміна.

Нагадаємо, що ситуація навколо Кузьміна подібна до тієї, що сталася із реєстрацією кандидатами на виборах інших двох одіозних осіб — голови АП часів Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія. ЦВК спочатку відмовила їм у реєстрації, згодом після рішення Верховного суду дозволила балотуватися, але після втручання громадськості та надходження нових документів від силових органів повторно скасувала реєстрацію.

Джерело: Ракурс


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