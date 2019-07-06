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Війна на Донбасі: нардеп Ар'єв вважає, що Україну готують до капітуляціїфото — Дзеркало тижня

Україну готують до капітуляції: нардеп про заяви команди Зеленського

6 лип 2019, 08:33
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Народний депутат, член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв різко прокоментував нещодавні заяви президента України та членів його команди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, слова секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Данилюка він назвав приготуваннями до капітуляції.

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Ар'єв відгукнувся на заяву Данилюка про те, що повна реалізація мінських угод, включаючи безумовну амністію бойовиків, — в інтересах України. Таку думку секретар РНБО висловив виданню «Лівий берег».

З президентського офіса намагаються вплести безумовну амністію бойовиків, російську тезу про те, що проблема на Донбасі мовна, а не окупаційна. Готують до капітуляції. Восени, з парламентською більшістю і відповідним урядом, це все почнуть втілювати, — заявив Ар'єв.

Він також переконаний, що новий склад парламенту ухвалить й катастрофічні зміни до Конституції. Який напрям буде обраний, там теж до останнього не знатимуть.

Живемо в генераторі випадкових чисел: ігровий автомат розміром з країну, — вважає Ар'єв.

Олександр Данилюк в інтерв’ю «Лівому берегу» також заявив, нова команда на Банковій хоче «реінтегрувати території». Нині країна, за словами секретаря РНБО, вже готова до цього, а от у 2014 році зробити це було смерті подібно. Данилюк уточнив, що закони, необхідні для інтеграції окупованого Донбасу на умовах збереження особливого статусу, ухвалено (спеціальний статус та амністія бойовиків).

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про готовність його і команди виконувати мінські угоди по врегулюванню конфлікту на Донбасі в повному обсязі.

Про це він зазначив в інтерв’ю Deutsche Welle. Він нагадав, що не є підписантом документа, проте підтримує його.

Ви знаєте прекрасно, що ні моя команда, ні я не підписували цей «Мінськ», але ми готові йти по пунктах мінських угод, — зазначив Зеленський.

Джерело: Ракурс


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