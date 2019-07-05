Ватикан та Україна: Папа Франциск засудив гібридну війну на Донбасі, фото — Ватикан

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Папа Римський Франциск засудив гібридну війну на сході України. За словами понтифіка, на Донбасі ведеться гібридна війна, «позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій».

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На зустрічі з українськими єпископами Франциск у зв’язку з цим не згадав про Росію, повідомляється на офіційному сайті Ватикану.

Папа Франциск наступного дня після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним прийняв в п’ятницю, 5 липня, у Ватикані українських єпископів і засудив війну на Донбасі.

У цьому регіоні ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій, і супроводжується спробами втягнути в справу й релігійний аспект, — сказав римський первосвященик.

При цьому понтифік не згадав Росію. На зустрічі з Путіним 4 липня Папа Римський також торкнувся питання про війну на сході України. В офіційному комюніке за підсумками зустрічі на цю тему, однак, не було наведено жодних подробиць. Франциск закликав католицьку церкву в Україні до єдності і пильності.

У ніч конфлікту, яку ви переживаєте, Господь закликає своїх чад, як в Гетсиманському саду, до пильності і молитві, а не до самооборони і вже тим більше не до нападу. Ісус очікує від своїх учнів молитви і повної самовіддачі. Лише так можна зупинити спіраль насильства, — підкреслив римський первосвященик і закликав українських єпископів не втягуватися в боротьбу за церковні, націоналістичні чи політичні інтереси.

Зустріч понтифіка з керівництвом Української греко-католицької церкви була запланована вже давно і продовжиться в суботу. Два місяці тому Франциск запросив до Ватикану постійний синод греко-католицької церкви на чолі зі Святославом Шевчуком для обговорення ситуації на сході України і пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.