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Путін традиційно запізнився на зустріч з Папою Римським у Ватикані. Фото: NewsOne

Путін традиційно запізнився на зустріч з Папою Римським у Ватикані (ФОТО)

4 лип 2019, 16:53
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Президент Росії Володимир Путін вже вдруге запізнився на зустріч із Папою Римським Франциском. Зустріч у Ватикані була запланована на 13.00 за місцевим часом, а літак російського президента приземлився в римському аеропорту «Фьюмічіно» о 12.58.

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О 13.00 біля Апостольського палацу, який є резиденцією Папи, на Путіна чекали особистий секретар очільника Ватикану, почесна гвардія та журналісти, але Путін приїхав лише о 14.07. Про це повідомляє «Європейська правда».

Путін запізнився на зустріч за Папою Римським. Фото: Європейська правда

На зустріч до палацу Путін поїхав на власному броньованому лімузині Aurus Senat. Для того, щоб російський президент прибув на місце, у Римі заблокували рух транспорту на 50 вулицях. У цей день були заборонені акції протесту, а повітряний простір взяли під посилений контроль.

Вздовж маршруту путінського лімузину розмістили снайперів, правоохоронців і патрулів з антитерористичними підрозділами. Площа Святого Петра і прилеглі до Ватикану вулиці також були посилені.

Путін зустрівся з Папою Римським

На честь приїзду Путіна, туристів і паломників не пустили до площі і відкрили лише бічні доріжки до входу у базиліку. Візит президента РФ у Римі триватиме близько 10 год. У цей термін Путін має зустрітися з президентом Італії Серджо Маттареллі, а також провести переговори і спільну прес-конференцію з прем'єром Джузеппе Конте.

Зазначимо, що на минулу зустріч з Папою, яка відбулася в 2015 році, Путін також запізнився на годину, а у своє виправдання заявив про затори та тривалі переговори з італійським прем'єром.

Завтра Папа Римський Франциск також має провести переговори з керівниками Української греко-католицької церкви та обговорити з ними ситуації в Україні.

Нагадаємо, напередодні Путін підписав закон про призупинення РФ договору зі США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Джерело: Ракурс


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