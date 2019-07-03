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Ракурс
Росія виходить з договору про ліквідацію ракет (ДОКУМЕНТ)

Росія виходить з договору зі США про ліквідацію ракет (ДОКУМЕНТ)

3 лип 2019, 16:22
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Президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення РФ договору зі США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

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Тепер Кремль може розміщувати ракети і нарощувати ядерний потенціал. Якщо ж договір буде повністю розірваний, то аналогічну можливість отримає і Вашингтон. Документ опублікували на інтернет-порталі правової інформації Росії.

Закон Путіна про припинення дії ракетного договору. Фото: publication.pravo.gov.

Договір був підписаний 8 грудня 1987 року президентом Штатів Рональдом Рейганом і главою Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Першим про намір вийти з 30-річного договору заявив минулого року президент США Дональд Трамп. Потім держсекретар США Майк Помпео заявив, що американська сторона припинить участь в договорі 2 лютого.

У свою чергу Росія наголосила, що дії США отримають відповідну реакцію.

Зазначимо, що документ про призупинення дії договору був прийнятий Держдумою Росії 18 червня, а потім 26 червня отримав схвалення Ради Федерації. Свій підпис на документі Путін поставив сьогодні.

Як раніше повідомлялося, Росія та США перебувають у гірших за всю історію відносинах між країнами.

Джерело: Ракурс


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