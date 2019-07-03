Андрій Клюєв, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n123893-reiestraciya-kluieva-bakanov-zibrav-slujbovu-naradu-v-sbu-genprokuratura-spryamuvala-do-cvk.html

Ракурс

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту очільника Верховної Ради Андрія Парубія про перебування на території України протягом останніх п’яти років нещодавно зареєстрованих Центрвиборчкомом кандидатами у народні депутати Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна.

Loading...

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що спецслужба розпочала перевірку відповідних обставин. Враховуючи суспільну чутливість цього питання, про результати перевірки ЦВК та громадськості повідомлять вже сьогодні.

Управління спецрозслідувань Генпрокуратури на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомило, що сьогодні спрямувало до ЦВК додаткові матеріали з приводу «підозрюваного Клюєва А. П.».

Зокрема, ЦВК надано копії окремих процесуальних документів, якими підтверджується факт постійного проживання Клюєва протягом останніх п’яти років на території Росії, а також відсутність відомостей про його проживання в Україні.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні Центвиборчкому було ухвалене рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія. Зокрема, у рішенні ЦВК щодо Клюєва вказано, що він «проживає в місті Донецьку». Кузьмін до Ради балотується за списками партії «Опозиційна платформа — За життя».