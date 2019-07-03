Збиття Boeing MH17: Путін заявив, що не визнає результатів міжнародного розслідування. Фото: Znaj.ua

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Ракурс

Збиття літака Boeing MH17 над Донбасом обговорили президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час саміту «Великої двадцятки» (G20) у японському місті Осака.

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Путін заявив, що Росія не визнає результатів міжнародного розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року. Про це інформує УНІАН із посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Пєсков підтвердив, що президент РФ справді мав розмову з прем'єром Нідерландів, це відбулося під час короткого спілкування «на ногах».

Справді, було порушено питання позиції президента. Вона гранично зрозуміла, вона послідовна, і, звичайно, вона ґрунтується на тому, що навряд чи можна сприймати розслідування, яке здійснюється без участі Росії, — заявив Пєсков.

Нагадаємо, що малайзійський Boeing («Боїнг») було збито над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Тоді літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів із Амстердама до Куала-Лумпур. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

У день, коли над Донбасом було збито малайзійський літак, поблизу українського кордону перебували російські військові з курської 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил РФ. До неї був прикріплений ЗРК «Бук», з якого і збили борт. Міжнародна слідча група встановила, що «Бук» на Донбас привезли із Курська 25 червня 2014 року, а після падіння борту його повернули назад.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Нідерланди вимагають пояснень від Малайзії через заяву про роль РФ у катастрофі MH17.