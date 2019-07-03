Сбитый Boeing MH17: Путин заявил, что Россия не признает результаты международного расследования. Фото: Znaj.ua

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Сбитый самолет Boeing MH17 над Донбассом и расследование этой трагедии обсудили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в японском городе Осака.

Путин заявил, что Россия не признает результаты международного расследования катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что разговор президента РФ с премьером Нидерландов состоялся во время «короткого общения на ногах».

Действительно, был затронут вопрос позиции президента. Она предельно ясна, она последовательна, и, конечно, она основывается на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия России, — заявил Песков.

Напомним, что малазийский Boeing («Боинг») был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Тогда самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

В день, когда над Донбассом был сбит малазийский самолет, вблизи украинской границы находились российские военные из курской 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ. К ней был прикомандирован ЗРК «Бук», из которого и сбили борт. Международная следственная группа установила, что «Бук» на Донбасс привезли из Курска 25 июня 2014 года, а после падения борта его вернули обратно.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Нидерланды требуют объяснений от Малайзии из-за заявления о роли РФ в катастрофе MH17.