Нападения на инкассаторов и заказные убийства: СБУшник входил в банду налетчиков: KHARKIV Today

https://racurs.ua/n123890-napadeniya-na-inkassatorov-i-zakaznye-ubiystva-sbushnik-vhodil-v-bandu-naletchikov.html

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Дело банды, которая в течение пяти лет совершала разбойные нападения и занималась заказными убийствами в Киевской и Харьковской областях, прокуратура передала в суд.

Следствие установило, что среди пяти членов вооруженной банды был сотрудник одного из территориальных органов Службы безопасности Украины (СБУ), информирует сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры.

С 2014 по 2016 годы налетчики осуществляли разбои, в том числе украли более 10 млн грн, совершив целую серию атак на инкассаторов «ПриватБанка».

Кроме того, три члена группировки предприняли попытку убийства главного врача одной из больниц Киева. В марте 2019 года они подложили и подорвали самодельное взрывное устройство в подъезде его дома.

В рамках расследования прокуратура проводила обыски в используемых членами банды помещениях в Харькове и Киеве, в ходе которых были изъяты десятки единиц оружия, самодельные боеприпасы, 10 тыс. боевых патронов, 2 кг пластида, более 20 гранат Ф-1 и прочее вооружение.

Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении членов группировки 27 июня был направлен в суд. Инкриминируемые обвиняемым ст. 115 (умышленное убийство), ст. 257 (бандитизм), ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 263−1 (незаконное изготовление оружия, боеприпасов и взрывных устройств) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Запорожской области суд отпустил под домашний арест экс-бойцов «Азова», которые занимались разбоем, в частности, совершали вооруженные нападения на банковских инкассаторов.