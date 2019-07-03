Рожкову снова пытаются отстранить от должности заместителя председателя НБУ. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n123891-rojkovu-snova-pytautsya-otstranit-ot-doljnosti-zamestitelya-predsedatelya-nbu.html

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Заместителя главы Национального банка Украины Екатерину Рожкову снова пытаются отстранить от должности. Рожкова стала фигуранткой дела по иску из-за публикации на сайте.

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В Барышевский райсуд Киевской области подал иск Андрей Барташ, а ответчиками в деле стали Рожкова и еще один местный житель Барышевки Антон Лукьяненко, который сделал публикацию о Рожкову на сайте. Об этом сообщила заместитель председателя Нацбанка на своей странице в Facebook

По словам Рожковой, в статье Лукьяненко расхваливал ее заслуги перед страной, однако истцу публикация не понравилась, он заявил о нарушении его прав и потребовал запретить замглавы НБУ выполнять свои обязанности.

Рожкова отмечает, что Лукьяненко работает директором компании Нибиру Х, основателем которой является Барташ. Она подчеркнула, что не удивится, если сам истец ничего не знает об иске, который подал против нее.

Также Рожкова добавила, что пыталась связаться с Лукьяненко и Барташом, однако этого пока не удалось. Рассмотрение дела по существу по этому иску запланировано на 22 июля.

Напомним, что 13 июня в Нацбанке прокомментировали предыдущее постановление Барышевского райсуда о запрете Екатерине Рожковойвыполнять полномочия.