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Регистрация Клюева и Шария: в ЦИК объяснили свои действия. Фото: NewsMakers
Регистрация Клюева и Шария: в ЦИК объяснили свои действия (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n123889-registraciya-klueva-i-shariya-v-cik-obyasnili-svoi-deystviya-dokument.htmlРакурс
Регистрацию экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария на внеочередных выборах в парламент пояснили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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В Центризбиркоме заявили, что после решения Верховного суда о повторном рассмотрении кандидатур Шария и Клюева в ЦИК не осталось достаточных причин для отказа в регистрации. Об этом сообщил советник председателя ЦИК Александр Остапа на своей странице в Facebook.
Во время заседания судьи Верховного суда нивелировали все доказательства ЦИК, которые подкрепляли отказ Центризбиркома. Согласно решению суда, протокол совещания ОБСЕ, в котором жена Шария утверждает, что они уже 7 лет живут в Европе и видео самого Шария о его пребывании за пределами страны не могут быть доказательствами.
Недостаточным аргументом также назвали обоснованные данные о пребывании Клюева за рубежом. Учитывая это, при повторном рассмотрении ЦИК не могла аргументировать такими доказательствами и была вынуждена зарегистрировать кандидатов.
Также Остапа заявил, что ЦИК направила запросы в Госпогранслужбу, Министерство внутренних дел, Нацполицию, Министерство иностранных дел, Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру, однако ответ с доказательствами получили только от ГПУ.
Как ранее сообщал «Ракурс», в Верховном суде заявили, что не заставляли ЦИК регистрировать Шария и Клюева.
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