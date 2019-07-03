Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Реєстрація Клюєва та Шарія: у ЦВК пояснили свої дії. Фото: NewsMakers

Реєстрація Клюєва та Шарія: у ЦВК пояснили свої дії (ДОКУМЕНТ)

3 лип 2019, 15:01
999

Реєстрацію екс-голови Адміністрації президента за часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія на позачергових виборах до парламенту пояснили у Центральній виборчій комісії (ЦВК).

Loading...

У Центрвиборчкомі заявили, що після рішення Верховного суду щодо повторного розгляду кандидатур Шарія та Клюєва у ЦВК не залишилось достатніх причин для відмови у реєстрації. Про це повідомив радник голови ЦВК Олександр Остапа на своїй сторінці у Facebook.

Під час засідання судді Верховного суду нівелювали усі докази ЦВК, які підкріплювали відмову Центрвиборчкому. Згідно з рішенням суду, протокол наради ОБСЕ, у якому дружина Шарія стверджує, що вони вже 7 років живуть у Європі і відео самого Шарія про його перебування за межами країни не можуть бути доказами.

Документи ЦВК щодо реєстрації Шарія та Клюєва. Фото: Facebook

Недостатнім аргументом також назвали обґрунтовані дані про перебування Клюєва за кордоном. Враховуючи це, при повторному розгляді ЦВК не могла аргументувати такими доказами і була змушена зареєструвати кандидатів.

Документи ЦВК щодо реєстрації Шарія та Клюєва

Також Остапа заявив, що ЦВК надіслала запити до Держприкордонслужби, Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Генпрокуратури, однак відповідь з доказами отримали лише від ГПУ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Верховному суді заявили, що не змушували ЦВК реєструвати Шарія та Клюєва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Реєстрація Клюєва: Баканов зібрав нараду в СБУ, Генпрокуратура передала ЦВК додаткові документи

СБУ сьогодні обіцяє проінформувати громадськість та ЦВК про результати перевірки ситуації щодо нібито проживання протягом останніх п’яти років в Україні Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна

Новини України
16:12
Новини партнерів
Загрузка...