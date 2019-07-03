Реєстрація Клюєва та Шарія: у ЦВК пояснили свої дії. Фото: NewsMakers

https://racurs.ua/ua/n123889-reiestraciya-kluieva-ta-shariya-u-cvk-poyasnyly-svoyi-diyi-dokument.html

Ракурс

Реєстрацію екс-голови Адміністрації президента за часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія на позачергових виборах до парламенту пояснили у Центральній виборчій комісії (ЦВК).

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У Центрвиборчкомі заявили, що після рішення Верховного суду щодо повторного розгляду кандидатур Шарія та Клюєва у ЦВК не залишилось достатніх причин для відмови у реєстрації. Про це повідомив радник голови ЦВК Олександр Остапа на своїй сторінці у Facebook.

Під час засідання судді Верховного суду нівелювали усі докази ЦВК, які підкріплювали відмову Центрвиборчкому. Згідно з рішенням суду, протокол наради ОБСЕ, у якому дружина Шарія стверджує, що вони вже 7 років живуть у Європі і відео самого Шарія про його перебування за межами країни не можуть бути доказами.

Недостатнім аргументом також назвали обґрунтовані дані про перебування Клюєва за кордоном. Враховуючи це, при повторному розгляді ЦВК не могла аргументувати такими доказами і була змушена зареєструвати кандидатів.

Також Остапа заявив, що ЦВК надіслала запити до Держприкордонслужби, Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Генпрокуратури, однак відповідь з доказами отримали лише від ГПУ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Верховному суді заявили, що не змушували ЦВК реєструвати Шарія та Клюєва.