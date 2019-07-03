Суд не зобов'язував ЦВК реєструвати Шарія та Клюєва. Фото: Новое время

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Суд не зобов’язував Центральну виборчу комісію реєструвати кандидатами у народні депутати чиновника з оточення Віктора Януковича Андрія Клюєва та проросійського блогера Анатолія Шарія. ЦВК мала лише повторно розглянути їхні заяви про реєстрацію.

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Реєстрацію Клюєва та Шарія для участі в парламентських виборах в Україні прокоментував сьогодні на брифінгу глава Касаційного суду в складі Верховного суду Михайло Смокович.

У рішенні суду вказано, що ЦВК не надала достатніх підтверджень непроживання Шарія та Клюєва в Україні упродовж останніх п’яти років, оскільки посилалася лише на дані з інтернету про їхнє постійне перебування за кордоном.

Суд ухвалює рішення на підставі тих доказів, які надають органи влади. Якщо доказів недостатньо, то ми ухвалюємо рішення про неправомірність відмови у реєстрації і направляємо матеріали до ЦВК на додатковий розгляд, аби там могли надати більше доказів, — зазначив Смокович.

Він також уточнив, що оголошення в розшук не є доказом непроживання особи в Україні.

На запитання, чи могла ЦВК на власний розсуд відмовити у реєстрації цим кандидатам, представник суду відповів, що продовживши розгляд заяв і знайшовши докази того, що вказані особи не проживали в Україні, Центрвиборчком міг би винести рішення про відмову в реєстрації їх кандидати у нардепи.

ЦВК зареєструвала цих осіб кандидатами у нардепи, далі триватиме процес агітації, але ЦВК в цьому відношенні далі перевіряє цих кандидатів. І якщо вона знайде докази, що вони не проживали в Україні останні 5 років, то існує інститут скасування реєстрації згідно зі ст. 61 «Попередження та скасування реєстрації кандидата в депутати», — додав Смокович.

Як відомо, наприкінці червні ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації для участі у парламентських виборах. Він збирався висуватися по округу № 46 на Донеччині. Але згодом Касаційний суд у складі Верховного суду скасував це рішення ЦВК.

Учора, 2 липня, ЦВК все ж зареєструвала Клюєва кандидатом у нардепи на виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Так само за рішенням суду був зареєстрований кандидатом і Шарій. Це обурило громадськість і ввечері на Майдані Незалежності у Києві зібралася акція протесту.

Після цього в Генпрокуратурі заявили, що Клюєв перебуває у розшуку і буде заарештований щойно повернеться в Україну.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков направив до ЦВК лист із запевненням, що Клюєв останні 5 років не проживав на території України.