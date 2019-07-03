Аваков: Клюєв не був в Україні з 2014 року. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123874-avakov-kluiev-ne-buv-v-ukrayini-z-2014-roku-dokument.html

Ракурс

До Центральної виборчої комісії (ЦВК) міністр внутрішніх справ Арсен Аваков надіслав лист з роз’ясненням щодо терміну перебування в Україні екс-голови Адміністрації президента при Януковичі Андрія Клюєва. За його словами, Клюєв з 2014 року не перетинав кордон України, а тому його участь у дострокових парламентських виборах суперечить чинному законодавству.

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Аваков наголосив, що вночі провів селекторну нараду, на якій обговорив ситуацію, що склалася, з підрозділами Міністерства внутрішніх справ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Авакова, МВС України достовірно відомо, що Клюєв не був в Україні останні п’ять років, після того як покинув країну з Януковичем. Якби Клюєв перетинав український кордон, він був би затриманий за ухиляння від слідства і суду проти нього.

У зв’язку з цим Аваков направив до ЦВК лист, який може послужити підставою для зняття кандидатури Клюєва з виборів.

Напередодні, Центрвиборчком зареєстрував Клюєва на виборах, що викликало бурхливу реакцію українців.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Майдані зібралась масштабна акція протесту через реєстрацію Клюєва на виборах.