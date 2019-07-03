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Аваков: Клюев не был в Украине с 2014 года (ДОКУМЕНТ)

Аваков: Клюев не был в Украине с 2014 года (ДОКУМЕНТ)

3 июл 2019, 08:11
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К Центральной избирательной комиссии (ЦИК) министр внутренних дел Арсен Аваков направил письмо с разъяснением относительно срока пребывания в Украине экс-главы Администрации президента при Януковиче Андрея Клюева. По его словам, Клюев с 2014 года не пересекал границу Украины, а потому его участие в досрочных парламентских выборах противоречит действующему законодательству.

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Аваков отметил, что ночью провел селекторное совещание, на котором обсудил сложившуюся ситуацию с подразделениями Министерства внутренних дел. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Авакова, МВД Украины достоверно известно, что Клюев не был в Украине последние пять лет, после того как покинул страну с Януковичем. Если бы Клюев пересекал украинскую границу, он был бы задержан за уклонение от следствия и суда против него.

В связи с этим Аваков направил в ЦИК письмо, которое может послужить основанием для снятия кандидатуры Клюева с выборов.

Письмо Авакова в ЦИК. Фото: Facebook

Накануне Центризбирком зарегистрировал Клюева на выборах, что вызвало бурную реакцию украинцев.

Как ранее сообщал «Ракурс», на Майдане собралась масштабная акция протеста из-за регистрации Клюева на выборах.

Источник: Ракурс


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