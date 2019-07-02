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Ракурс
Прокуратура о Клюеве: его задержат по возвращении в Украину. Фото: Телеканал 24

Прокуратура о Клюеве: его задержат по возвращении в Украину (ВИДЕО)

2 июл 2019, 21:18
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В Генеральной прокуратуре заявили, что задержат Андрея Клюева, который был главой Администрации президента при Викторе Януковиче, как только он вернется в Украину.

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По словам начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, Клюев находится в розыске и у них есть постановление на его задержание и доставку в суд. Об этом Горбатюк заявил в эфире «Сейчас уже» на «Громадском».

Отметим, что сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Клюева на досрочных выборах в парламент. Центризбирком сначала отказал Клюеву в регистрации, так как он не проживал в Украине с 2014 года, что нарушает требования украинского законодательства.

Однако, адвокат Клюева смог доказать в суде, что его подзащитный все это время проживал в оккупированном Донецке, поэтому Центризбирком был вынужден зарегистрировать его.

Как ранее сообщал «Ракурс», из-за регистрации Клюева на Майдане Независимости в Киеве собралась масштабная акция протеста.

Источник: Ракурс


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