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Ракурс
Прокуратура про Клюєва: його затримають після повернення в Україну. Фото: Телеканал 24

Прокуратура про Клюєва: його затримають після повернення в Україну (ВІДЕО)

2 лип 2019, 21:18
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У Генеральній прокуратурі заявили, що затримають Андрія Клюєва, який був головою Адміністрації президента при Вікторі Януковичі, як тільки він повернеться до України.

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За словами начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, Клюєв перебуває у розшуку і в них є ухвала на його затримання та доставку до суду. Про це Горбатюк заявив в ефірі «Нині вже» на «Громадському».

Зазначимо, що сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатуру Клюєва на дострокових виборах до парламенту. Центрвиборчком спочатку відмовив Клюєву у реєстрації, так як він не проживав в Україні з 2014 року, що порушує вимоги українського законодавство.

Однак, адвокат Клюєва зміг довести у суді, що його підзахисний весь цей час проживав в окупованому Донецьку, тому Центрвиборчком був змушений зареєструвати його.

Як раніше повідомляв «Ракурс», через реєстрацію Клюєва на Майдані незалежності у Києві зібралась масштабна акція протесту.

Джерело: Ракурс


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