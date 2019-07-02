Прокуратура про Клюєва: його затримають після повернення в Україну. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n123869-prokuratura-pro-kluieva-yogo-zatrymaut-pislya-povernennya-v-ukrayinu-video.html

Ракурс

У Генеральній прокуратурі заявили, що затримають Андрія Клюєва, який був головою Адміністрації президента при Вікторі Януковичі, як тільки він повернеться до України.

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За словами начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, Клюєв перебуває у розшуку і в них є ухвала на його затримання та доставку до суду. Про це Горбатюк заявив в ефірі «Нині вже» на «Громадському».

Зазначимо, що сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатуру Клюєва на дострокових виборах до парламенту. Центрвиборчком спочатку відмовив Клюєву у реєстрації, так як він не проживав в Україні з 2014 року, що порушує вимоги українського законодавство.

Однак, адвокат Клюєва зміг довести у суді, що його підзахисний весь цей час проживав в окупованому Донецьку, тому Центрвиборчком був змушений зареєструвати його.

Як раніше повідомляв «Ракурс», через реєстрацію Клюєва на Майдані незалежності у Києві зібралась масштабна акція протесту.