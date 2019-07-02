На Майдані зібралась масштабна акція протесту. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n123868-na-maydani-zibralas-masshtabna-akciya-protestu-translyaciya.html

Ракурс

На Майдані незалежності у Києві зібралась масштабна акція протесту. Причиною стала реєстрація екс-главу Адміністрації президента Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія Центральною виборчою комісією на позачергових виборах до парламенту.

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Як раніше повідомляв «Ракурс», Верховний суд України зобов’язав ЦВК повторно розглянути реєстрацію Клюєва на виборах. У рішенні комісії вказано, що Клюєв проживає у Донецьку.