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Спостерігачів ПАРЄ не буде на парламентських виборах в Україні, Парубій відкликав запрошення. Фото: NewsOne

Спостерігачів ПАРЄ не буде на парламентських виборах в Україні, Парубій відкликав запрошення (ДОКУМЕНТ)

2 лип 2019, 20:02
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Міжнародні спостерігачі від Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не будуть на позачергових парламентських виборах. Спікер Верховної ради Андрій Парубій відкликав своє запрошення через повернення Росії до ПАРЄ.

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Парубій заявив, що спостерігачами на українських виборах не можуть бути представники РФ, яка є країною-агресором. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Спікер наголосив, що сьогодні підписав лист, який направив президенту ПАРЄ Ліліані Морі Паск'є, з відповідною заявою. За словами Парубія, вплив РФ на вибори в Україні є недопустимим.

Лист від Парубія до президента ПАРЄ. Фото: Facebook

Як відомо, ПАРЄ 26 червня підтвердила повноваження російської делегації, яка повернулась до Асамблеї без обмежень та не виконавши жодної вимоги.

Після прийняття такого рішення національні делегації Литви, Латвії, Польщі, України, Грузії, Естонії та Словаччини демонстраційно покинули засідання та спільно заявили, що Росія повернулась до ПАРЄ усупереч принципам та цінностям організації.

Як раніше повідомлялося, комітет Верховної ради із закордонних справ рекомендує парламенту призупинити роботу делегації України у ПАРЄ до рішення Венеційської комісії щодо повноважень учасників російської делегації.

Джерело: Ракурс


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