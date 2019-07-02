Наблюдателей ПАСЕ не будет на парламентских выборах в Украине, Парубий отозвал приглашение. Фото: NewsOne

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Ракурс

Международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не будут на внеочередных парламентских выборах. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отозвал свое приглашение из-за возвращения России в ПАСЕ.

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Парубий заявил, что наблюдателями на украинских выборах не могут быть представители РФ, которая является страной-агрессором. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Спикер подчеркнул, что сегодня подписал письмо, которое направил президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье, с соответствующим заявлением. По словам Парубия, влияние РФ на выборы в Украине является недопустимым.

Как известно, ПАСЕ 26 июня подтвердила полномочия российской делегации, которая вернулась в Ассамблею без ограничений и не выполнив ни одного требования.

После принятия такого решения национальные делегации Литвы, Латвии, Польши, Украины, Грузии, Эстонии и Словакии демонстративно покинули заседание и совместно заявили, что Россия вернулась в ПАСЕ вопреки принципам и ценностям организации.

Как ранее сообщалось, комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендует парламенту приостановить работу делегации Украины в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий участников российской делегации.