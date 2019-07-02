Тарифы теперь можно проверить через онлайн-калькулятор от Минюста. Фото: Радомир-Инвест

https://racurs.ua/n123866-tarify-teper-mojno-proverit-cherez-onlayn-kalkulyator-ot-minusta.html

Ракурс

Стоимость горячей воды и тепла теперь можно посчитать через онлайн-калькулятор от Министерства юстиции. Сервис индивидуален для каждого региона и позволяет определить соответствуют ли тарифы установленным ограничениям Кабинета министров.

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Правительство 26 июня установило предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги на предстоящий отопительный сезон 2019−2020 годов. Поэтому через калькулятор украинцы могут проверить, соответствуют ли заявленные тарифы установленным Кабмином. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Отметим, что согласно тарифам, горячая вода при условии подключения полотенцесушителей к системам снабжения обойдется 83,66 грн за 1 куб. метр (с учетом НДС), а без таковых 75,74 грн за 1 куб. м.

Стоимость тепла при оснащении приборами учета составляет 1 тыс. 400 грн за 1 Гкал, а если таких приборов нет, то тепло обойдется в 35,21 грн за 1 кв. м.

Как ранее сообщал «Ракурс», Верховный суд отменил предыдущие тарифы на содержание дома и придомовой территории.