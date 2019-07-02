На Харьковщине разбился самолет с пилотом-курсантом. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n123865-na-harkovschine-razbilsya-samolet-s-pilotom-kursantom.html

Ракурс

В Харьковской области разбился самолет, на котором курсант осуществлял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации у самолета L-39 отказал двигатель.

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Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба успел вовремя катапультироваться и сейчас продолжаются его поиски. Группа исследователей выехала в Купянский район, где у поселка Староверовка упал самолет. Об этом сообщается в пресс-службе университета.

Инцидент произошел сегодня около 16.00. Решение о катапультировании было принято совместно с группой руководства полетов. После приземления курсант вышел на связь и сообщил, что его состояние удовлетворительное и повреждений у него нет.

Была назначена специальная комиссия, которая будет заниматься выяснением причин аварии.

Отметим, что этот самолет прошел капитальный ремонт в Государственном предприятии «Чугуевский авиационный ремонтный завод», а затем в марте 2014 его передали в часть университета.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Полтавской области после аварийного приземления загорелся самолет Ан-2. Он осуществлял опрыскивание сельскохозяйственных посевов.