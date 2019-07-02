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Ракурс
На Харьковщине разбился самолет с пилотом-курсантом. Фото: Википедия

На Харьковщине разбился самолет с пилотом-курсантом

2 июл 2019, 18:30
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В Харьковской области разбился самолет, на котором курсант осуществлял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации у самолета L-39 отказал двигатель.

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Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба успел вовремя катапультироваться и сейчас продолжаются его поиски. Группа исследователей выехала в Купянский район, где у поселка Староверовка упал самолет. Об этом сообщается в пресс-службе университета.

Инцидент произошел сегодня около 16.00. Решение о катапультировании было принято совместно с группой руководства полетов. После приземления курсант вышел на связь и сообщил, что его состояние удовлетворительное и повреждений у него нет.

Была назначена специальная комиссия, которая будет заниматься выяснением причин аварии.

Отметим, что этот самолет прошел капитальный ремонт в Государственном предприятии «Чугуевский авиационный ремонтный завод», а затем в марте 2014 его передали в часть университета.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Полтавской области после аварийного приземления загорелся самолет Ан-2. Он осуществлял опрыскивание сельскохозяйственных посевов.

Источник: Ракурс


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